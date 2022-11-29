Сборная Португалии обыграла Уругвай на счётом 2:0 на ЧМ по футболу в Катаре
2022-11-29 01:16
Португальская футбольная команда одержала победу над сборной Уругвая в рамках матча на Чемпионате мира.
29 ноября стало известно, что команда Португалии победила уругвайцев на Чемпионате мира в Катаре, выйдя в одну восьмую финала. Сообщается, что за португальскую команду дважды Бруно Фернандеш, который сперва забил гол во вражеские ворота на пятьдесят четвёртой минуте матча.
Уже на 90(+1)-ой минуте Фернандеш сумел реализовать пенальти, чем поставил точку в противостоянии с командой Уругвая, приблизив свою сборную к кубку Мира.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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