Глава СНБО Украины Данилов попросил Запад дать Киеву ракеты с дальностью 800 км

APS
2022-11-29 01:22

Лидер украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов попросил западных политиков о новых поставках вооружений Киеву.

Во вторник возглавляющий Совет нацбезопасности и обороны Алексей Данилов опубликовал новое сообщение в мессенджере Twitter, где попросил глав стран коллективного Запада передать Киеву ракеты с радиусом поражения в восемьсот километров. По мнению Данилова, таким образом государства блока НАТО смогут помочь Киеву противодействовать обстрелу украинской энергоинфраструктуры со стороны России.

Также Алексей Данилов выразил уверенность, что поставка Украине дальнобойных ракет поспособствует экономии на поставках Киеву новых электрогенераторов.

Опубликовано: Ткачёв Андрей