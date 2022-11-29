Италия планирует продолжать поставки оружия на Украину в 2023 году

Представители партий «Братья Италии», «Лига», «Вперед, Италия» разрабатывают проект парламентской резолюции о продолжении помощи Украине в следующем году.

Ожидается, что резолюция будет представлена в Палате депутатов для обсуждения, поскольку по этому вопросу не прекращаются дискуссии.

Оппозиционные политические партии Италии уже направили в нижнюю палату три резолюции по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что многие страны Запада уже исчерпали свои возможности в плане поставок оружия на Украину.