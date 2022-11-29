«Укрэнерго»: энергетическая ситуация в Украине близка к катастрофе

Пресс-служба компании "Укрэнерго" утверждает, что на территории Украины складывается катастрофическая ситуация в области энергетики.

Журналисты российского информагентства "РИА Новости" опубликовали фрагмент пресс-релиза украинского концерна "Укрэнерго", в котором утверждается, что на территории Украины сложилась опасная ситуация в энергетической сфере, которая приближается к показателям катастрофической. По данным "Укрэнерго", во всех регионах страны повреждены 60 процентов энергетических мощностей.

Примечательно, что в тот же день глава СНБО Украины Алексей Данилов попросил страны Североатлантического альянса поставить Киеву ракеты с дальностью полёта в 800 километров для ответов на российские ракетные удары по объёктам энергетики.