Издание Reuters утверждает, что государства Евросоюза в очередной раз не сумели согласовать уровень, на котором будет установлен ценовой потолок для поставляемой России нефти.

Во вторник информатор американской газеты Reuters сообщил о том, что на минувшем заседании постоянных представителей Европейского союза вновь не была достигнута договорённость об установлении уровня лимита цен на импорт нефти из России. При этом инсайдер Reuters подчёркивает, что все юридические момент о введении потолка цен на российскую нефть в Брюсселе уже достигнуты.

Также репортёры Reuters подчёркивают, что одним из противников установления ценовых ограничений на поставки нефтепродуктов из РФ является правительство Польши.