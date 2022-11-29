Черняков: раненые солдаты ВДВ России продолжали выполнять задачи в ходе СВО

Майор ВДВ РФ Денис Черняков рассказал об эпизоде спецоперации в Украине, во время которого российские десантники продолжали сражаться несмотря на ранения.

Министерство обороны России обнародовало доклад Дениса Чернякова, майор Военно-воздушных сил РФ, который принимал участие в спецоперации. По словам Чернякова, в первые дни СВО он и его товарищ с позывным "Альянс" попали под обстрел армии Украины из артиллерии, получив ранения в ходе боёв за стратегически важный объект.

Денис Черняков утверждает, что несмотря на полученные травмы, он и его товарищ смогли захватить украинский военный автомобиль и самостоятельно подвезли боеприпасы к пункту дислокации сослуживцев, что обеспечило им боевой успех.