Черняков: раненые солдаты ВДВ России продолжали выполнять задачи в ходе СВО
2022-11-29 02:21
Майор ВДВ РФ Денис Черняков рассказал об эпизоде спецоперации в Украине, во время которого российские десантники продолжали сражаться несмотря на ранения.
Министерство обороны России обнародовало доклад Дениса Чернякова, майор Военно-воздушных сил РФ, который принимал участие в спецоперации. По словам Чернякова, в первые дни СВО он и его товарищ с позывным "Альянс" попали под обстрел армии Украины из артиллерии, получив ранения в ходе боёв за стратегически важный объект.
Денис Черняков утверждает, что несмотря на полученные травмы, он и его товарищ смогли захватить украинский военный автомобиль и самостоятельно подвезли боеприпасы к пункту дислокации сослуживцев, что обеспечило им боевой успех.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
CNN: власти Ирана грозят футболистам национальной сборной расправой над близкими перед игрой с США на ЧМ-2022
НПО: В ходе подавления протестов в Иране погибли по меньшей мере 448 человек
Бобков: Украина как государство не переживет предстоящую зиму
Эксперт считает, что совместный сон мамы и ребёнка несет опасность травмирования
Кудрин заявил, что увольняется с должности главы Счетной палаты, чтобы заняться реализацией «частных инициатив»