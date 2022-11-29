Говард Стерн обвинил Опру Уинфри в том, что она хвастается своим богатством

Говард Стерн в своем шоу на SiriusXM заявил, что Опра Уинфри хвастается своим богатым образом жизни, хотя многим людям в реальном мире приходится бороться за выживание.

Он сказал, что в Instagram можно увидеть поместья и сады Опры, людей, которые ее обслуживают. По его мнению, это выглядит дико.

Стен считает, что люди должны быть сознательными и думать о тех, кому не хватает еды. Он также сказал, что сам неплохо зарабатывает, но ему тяжело смотреть на Опру.

Но Говард Стерн также отметил хорошую ежегодную традицию Опры Уинфри приглашать учеников из ее южноафиканской школы к себе домой на День благодарения.