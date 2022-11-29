Илон Маск пообещал революцию онлайн-цензуры и документы о подавлении свободы слова

Владелец Twitter Илон Маск пообещал революцию онлайн цензуры в США и заявил, что готов предоставить документы, подтверждающие подавление свободы слова.

Он сообщил, что в ближайшее время эти документы будут опубликованы, отметил, что общественность заслуживает знать правду.

Ранее Илон Маск предложил пользователям соцсети ответить на вопрос, должна ли компания Apple обнародовать свои действия, связанные с цензурой.

Он также сказал, что эта компания практически перестала размещать рекламу Twitter.