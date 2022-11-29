Посол РФ в Оттаве вызван в МИД Канады из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ
2022-11-29 02:32
Российской посол в Канаде Степанов Олег был вызван в здание местного Министерства иностранных дел, сообщает издание "РИА Новости".
29 ноября посол России в Оттаве Олег Степанов пообщался с корреспондентами российского издания "РИА Новости", сообщив им, что его вызвали в МИД Канады, где заявили об обеспокоенности канадских властей принимаемым в РФ законом о запрете на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.
По мнению Степанова, подобное поведение канадских политиков является непозволительным и указывает на желание Оттавы напрямую вмешиваться во внутренние процессы России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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