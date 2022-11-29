Посол РФ в Оттаве вызван в МИД Канады из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ

Российской посол в Канаде Степанов Олег был вызван в здание местного Министерства иностранных дел, сообщает издание "РИА Новости".

29 ноября посол России в Оттаве Олег Степанов пообщался с корреспондентами российского издания "РИА Новости", сообщив им, что его вызвали в МИД Канады, где заявили об обеспокоенности канадских властей принимаемым в РФ законом о запрете на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.

По мнению Степанова, подобное поведение канадских политиков является непозволительным и указывает на желание Оттавы напрямую вмешиваться во внутренние процессы России.