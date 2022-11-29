Зозуля: сотрудники ФИФА отняли флаг «Азов» у украинцев на ЧМ по футболу в Катаре

Украинский футболист Роман Зозуля утверждает, что организаторы Чемпионата мира в Катаре отобрали флаг запрещённой в России организации "Азов" у болельщика из Украины.

Представитель сборной Украины по футболу Роман Зозуля утверждает, что во время матча их команды против сборной Германии на Чемпионате мира в Катаре сотрудники организации ФИФА забрали флаг "Азова" у украинских болельщиков, которые присутствовали на трибунах стадиона. По словам Зозули, члены ФИФА якобы стали "жертвами российской пропаганды".

Также Роман Зозуля выразил уверенность в том, что организаторам Чемпионата мира по футболу в Катаре придётся приносить извинения за действия представителей ФИФА.