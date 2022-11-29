Глава МИД Великобритании: Лондон продолжит оказывать поддержку Украине
2022-11-29 02:56
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что странам НАТО необходимо продолжить поддерживать Украину.
Он отметил, что украинский конфликт нарушает мир в Европе, а также рассказал, что в НАТО изучают возможности укрепления обороны и сдерживания вызовов.
Клеверли рассказал о единстве в Североатлантическом альянсе по вопросам поддержки Украины и усиления блока.
Ранее британский премьер Риши Сунак заявил, что его страна может увеличить военную помощь Украине в следующем году.
Опубликовано: Светлана Репина
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