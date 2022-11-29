Нагиев раскрыл настоящие причины своего ухода с Первого канала
2022-11-29 08:00
Актер, шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев назвал причины, по которым он перестал работать на главном канале России. Звезда экрана задумывается о том, чтобы сменить род деятельности.
Отечественный актер Дмитрий Нагиев дал интервью в Ютуб-шоу на канале "Skillbox. Лекторий", в ходе которого поделился причинами своего ухода с Первого канала, где проработал 10 лет.
Шоумен рассказал, что подумывает о смене деятельности, как и многие вокруг. Сегодня это стало сделать проще, чем раньше.
Нагиев планирует податься в бизнес, открыв барбершоп. Дмитрий пошутил, что таким образом будет "мстить тем, у кого еще остались волосы".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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