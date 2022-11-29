Бьянка из красавицы с идеальной фигурой превратилась в пышку

Исполнительница Бьянка не может теперь похвастаться точеной фигуркой как раньше. Артистка пополнила ряды пышек.

Исполнительница Бьянка в последнее время сильно прибавила в весе. Артистка призналась, что всему виной гормональный сбой в ее организме.

4 года назад знаменитость рассталась со своим супругом Романом Безруковым. Бьянка утверждает, что расстались они мирно, но поговаривают, что экс-избранник исполнительницы изменял ей направо и налево.

Сегодня звезда сцены свободна, но не оставляет надежды влюбиться и создать большую, крепкую семью.