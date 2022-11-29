Спецомиссия расследует влияние России на энергетическую безопасность Польши

Председатель правящей в Польше партии "Закон и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньски и премьер-министр Матеуш Моравецки объявили, что в Сейм представлен проект акта о создании контрольной комиссии по энергетической безопасности.

Его задачей будет изучение влияния России на внутреннюю энергетическую безопасность Польши в 2007-2022 годах.

"Это проект, идея акта, идея создания комиссии, которая будет рассматривать энергетическую политику Польши в 2007-2022 годах. Этот вопрос стал предметом споров, и было бы хорошо, если бы все вопросы были прояснены", - сказал Качиньски.

Премьер-министр Матеуш Моравецки также прокомментировал данную инициативу. Он спрашивал, кроме прочего, "как подписывались контракты, которые приводили к более сильной зависимости от России".

"Как получилось, что заключались контракты, в результате которых из России завозилось все больше сырья? А также были введены положения, позволяющие приобретать акции польских компаний российскими лицами? Это нужно объяснить. Деловые контракты были написаны кровавыми чернилами. Целые отрасли промышленности были парализованы", - отметил Моравецки.