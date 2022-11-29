Елена Драпеко назвалу Веру Брежневу «человеком без Родины»

Она заявила, что певица в одном из интервью предстает, как русская, а в другом, как украинка но на самом деле у такого человека нет корней.

Актриса Елена Драпеко, дочь которой ранее работала с Верой Брежневой, считает певицу человеком, который не знает, что такое Родина.

«Моя дочь была пиар-директором Веры Брежневой. Сейчас они не сотрудничают. Певица уехала из страны и живет чуть ли не в Америке. Не знаю, где, но далеко живет. Уехала спасать богатства. А перед этим плюнула в свою бывшую Родину», - сказала Елена Григорьевна.

«Вера в одном из интервью русская, а в другом — украинка, но вообще она человек без Родины. У такого человека нет корней. У него Родина там, где платят, кормят. Так им и надо!» — подчеркнула 74-летняя Драпеко на шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube.

Как уточняет СтарХит, сейчас Брежнева пытается строить карьеру в Европе, в декабре она даст свой первый за последние несколько месяцев концерт.

Недавно Вера вспомнила свою работу в группе «ВИА Гра», где была солисткой несколько лет и входила в золотой состав коллектива - вместе с Надеждой Грановской и Анной Седоковой.