Елена Драпеко назвалу Веру Брежневу «человеком без Родины»
Она заявила, что певица в одном из интервью предстает, как русская, а в другом, как украинка но на самом деле у такого человека нет корней.
Актриса Елена Драпеко, дочь которой ранее работала с Верой Брежневой, считает певицу человеком, который не знает, что такое Родина.
«Моя дочь была пиар-директором Веры Брежневой. Сейчас они не сотрудничают. Певица уехала из страны и живет чуть ли не в Америке. Не знаю, где, но далеко живет. Уехала спасать богатства. А перед этим плюнула в свою бывшую Родину», - сказала Елена Григорьевна.
«Вера в одном из интервью русская, а в другом — украинка, но вообще она человек без Родины. У такого человека нет корней. У него Родина там, где платят, кормят. Так им и надо!» — подчеркнула 74-летняя Драпеко на шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube.
Как уточняет СтарХит, сейчас Брежнева пытается строить карьеру в Европе, в декабре она даст свой первый за последние несколько месяцев концерт.
Недавно Вера вспомнила свою работу в группе «ВИА Гра», где была солисткой несколько лет и входила в золотой состав коллектива - вместе с Надеждой Грановской и Анной Седоковой.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
CNN: власти Ирана грозят футболистам национальной сборной расправой над близкими перед игрой с США на ЧМ-2022
НПО: В ходе подавления протестов в Иране погибли по меньшей мере 448 человек
Бобков: Украина как государство не переживет предстоящую зиму
Эксперт считает, что совместный сон мамы и ребёнка несет опасность травмирования
Кудрин заявил, что увольняется с должности главы Счетной палаты, чтобы заняться реализацией «частных инициатив»