Вашингтон одобрил продажу ракет Финляндии

Вашингтон одобрил продажу Финляндии более 80 высокоточных ракет на общую сумму 323 миллиона долларов, сообщил Государственный департамент в понедельник, 28 ноября.

Правительство Финляндии намеренот приобрести 40 тактических ракет и 48 парящих управляемых бомб для оснащения своего парка воздушных истребителей.

Ракета AIM 9X Block II, известная как «Сайдвиндер», представляет собой ракету класса «воздух-воздух» малой дальности с инфракрасным наведением производства компании Raytheon.

AGM-154 JSOW представляет собой высокоточную парящую управляемую авиабомбу средней дальности, позволяющую вести огонь с безопасного расстояния, также производимое компанией Raytheon.

«Сделка укрепит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов за счет повышения безопасности надежного партнера, что является важным фактором политической стабильности и экономического прогресса в мире», — говорится в сообщении ведомства.

Считается, что модернизация за счет американских поставок улучшит возможности Финляндии в воздухе и на земле.