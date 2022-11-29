Вашингтон одобрил продажу ракет Финляндии
Вашингтон одобрил продажу Финляндии более 80 высокоточных ракет на общую сумму 323 миллиона долларов, сообщил Государственный департамент в понедельник, 28 ноября.
Правительство Финляндии намеренот приобрести 40 тактических ракет и 48 парящих управляемых бомб для оснащения своего парка воздушных истребителей.
Ракета AIM 9X Block II, известная как «Сайдвиндер», представляет собой ракету класса «воздух-воздух» малой дальности с инфракрасным наведением производства компании Raytheon.
AGM-154 JSOW представляет собой высокоточную парящую управляемую авиабомбу средней дальности, позволяющую вести огонь с безопасного расстояния, также производимое компанией Raytheon.
«Сделка укрепит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов за счет повышения безопасности надежного партнера, что является важным фактором политической стабильности и экономического прогресса в мире», — говорится в сообщении ведомства.
Считается, что модернизация за счет американских поставок улучшит возможности Финляндии в воздухе и на земле.
Опубликовано: Тарас Медведев
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