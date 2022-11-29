Эксперт подсказал, какой из неочевидных симптомов может быть признаком быстроразвивающегося рака

Иногда это может быть затянувшаяся банальная боль в горле, а также красные либо белые пятна в полости рта.

Симптомы, с которыми мы можем сталкиваться ежедневно, иногда сигнализируют о страшной болезни, сообщает Супер.ру.

Скажем, злокачественную опухоль в голове либо шее можно определить по банальной боли в горле.

Медицинский директор Центра лечения онкозаболеваний Иржи Кубеса уточнил: если такая боль не прекращается больше двух недель, это повод забеспокоиться.

Спустя некоторые время после этого могут заболеть десны или зубы, а в полости рта - появиться красные или белые пятна. В некоторых случаях пациенты жалуются на заложенность ушей и припухлость в шее.

Все это — симптомы недолеченной простуды либо небольшой инфекции. Но в случае, если в таких диагнозах человек не уверен, нужно срочно обратиться к врачу.