Миссия NASA Artemis 1 достигла самого дальнего расстояния от Земли

Через две недели после запуска лунной миссии «Артемида-1» беспилотная капсула «Орион» достигла самого дальнего расстояния от Земли.

Капсула находилась на расстоянии около 432 194 километров от Земли по орбите вокруг Луны в понедельник, сообщило американское космическое агентство NASA на пресс-конференции.

Глава агентства Билл Нельсон заявил о «необычайном успехе» миссии.

«Невероятно, насколько гладко миссия проходит до сих пор», - сказал он.

Капсула «Орион» уже установила рекорд дальности в субботу, когда она преодолела отметку в 400 000 километров от Земли. По данным NASA, это было самое большое расстояние, которое когда-либо преодолевал космический корабль, созданный человеком. Предыдущий рекорд был установлен более 50 лет назад миссией «Аполлон-13» с расстоянием 248 655 миль.

После нескольких месяцев отсрочек миссия «Артемида-1» отправилась на первый тестовый запуск 16 ноября (по местному времени).

Капсула «Орион» была запущена с космодрома на Мысе Канаверал в американском штате Флорида ракетой «Space Launch System».

Миссия была уже на экваторе в понедельник, капсула должна покинуть орбиту вокруг Луны в четверг и приземлиться в Тихом океане 11 декабря, пролетев около двух миллионов километров.