НАТО не будет поставлять вооружения на Украину
2022-11-29 08:51
На встрече в Бухаресте министры иностранных дел 30 стран НАТО обсуждают дальнейшие варианты поддержки Украины.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, поддержка будет включать доставку товаров, которые «не используются для убийства» людей.
Это, например, зимнее снаряжение для вооруженных сил, медицинские материалы и глушилки для противодействия дронам.
Утверждается, что поставки оружия и боеприпасов остаются делом отдельных государств-членов НАТО из-за риска дальнейшей эскалации конфликта с Россией.
В качестве гостя на встречу был приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Опубликовано: Тарас Медведев
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