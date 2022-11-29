Пожарные в Берлине всю ночь тушили супермаркет
2022-11-29 09:28
Более 100 пожарных потушили загоревшийся супермаркет на берлинском Мюггельзее, сообщила пожарная служба немецкой столицы в Twitter.
По словам представителя пожарной охраны, магазин загорелся в понедельник вечером, в результате его крыша полностью рухнула.
Пожарные смогли потушить здание только снаружи. Огонь был взят под контроль около 2 часов ночи, отметил источник.
Сообщается, что пострадавших в пожаре не было, так как он был уже закрыт на момент возгорания.
По словам представителя, опасности для людей в соседних жилых домах ЧП не представляло. Как дело дошло до пожара в супермаркете пока не известно.
Опубликовано: Тарас Медведев
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