Пожарные в Берлине всю ночь тушили супермаркет

Более 100 пожарных потушили загоревшийся супермаркет на берлинском Мюггельзее, сообщила пожарная служба немецкой столицы в Twitter.

По словам представителя пожарной охраны, магазин загорелся в понедельник вечером, в результате его крыша полностью рухнула.

Пожарные смогли потушить здание только снаружи. Огонь был взят под контроль около 2 часов ночи, отметил источник.

Сообщается, что пострадавших в пожаре не было, так как он был уже закрыт на момент возгорания.

По словам представителя, опасности для людей в соседних жилых домах ЧП не представляло. Как дело дошло до пожара в супермаркете пока не известно.

