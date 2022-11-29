Пожарные в Берлине всю ночь тушили супермаркет

APS
2022-11-29 09:28

Более 100 пожарных потушили загоревшийся супермаркет на берлинском Мюггельзее, сообщила пожарная служба немецкой столицы в Twitter.

По словам представителя пожарной охраны, магазин загорелся в понедельник вечером, в результате его крыша полностью рухнула. 

Пожарные смогли потушить здание только снаружи. Огонь был взят под контроль около 2 часов ночи, отметил источник. 

Сообщается, что пострадавших в пожаре не было, так как он был уже закрыт на момент возгорания. 

По словам представителя, опасности для людей в соседних жилых домах ЧП не представляло. Как дело дошло до пожара в супермаркете пока не известно.
 

Опубликовано: Тарас Медведев