Филипп Киркоров послал «на...» Дмитрия Певцова и Марию Шукшину

Поп-король российской эстрады при этом пояснил, что зла на них не держит и вспоминает лишь тогда, когда они вспоминают о нем.

Филипп Киркоров пришел на открытие ледового катка в центре Москвы. Поп-король обратился к хейтерам, которые его постоянно критикуют, сообщает Prozvezd.info.

В частности, в последнее время певца часто критикуют Мария Шукшина и Дмитрий Певцов. Киркоров облачил свое мнение по поводу коллег в нецензурную форму.

«Пошла она [...] Что она, что это [...] Певцов! Они решили к своему нулю прибавить в виде меня единицу и стать десятками. Да кто они такие?» — цитирует издание Филиппа Бедросовича.

Певец при этом уточнил, что на хейтеров зла не держит и прощает их.

«Я о них вспоминаю тогда, когда они меня вспоминают», — объяснил он.