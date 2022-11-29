Филипп Киркоров послал «на...» Дмитрия Певцова и Марию Шукшину
Поп-король российской эстрады при этом пояснил, что зла на них не держит и вспоминает лишь тогда, когда они вспоминают о нем.
Филипп Киркоров пришел на открытие ледового катка в центре Москвы. Поп-король обратился к хейтерам, которые его постоянно критикуют, сообщает Prozvezd.info.
В частности, в последнее время певца часто критикуют Мария Шукшина и Дмитрий Певцов. Киркоров облачил свое мнение по поводу коллег в нецензурную форму.
«Пошла она [...] Что она, что это [...] Певцов! Они решили к своему нулю прибавить в виде меня единицу и стать десятками. Да кто они такие?» — цитирует издание Филиппа Бедросовича.
Певец при этом уточнил, что на хейтеров зла не держит и прощает их.
«Я о них вспоминаю тогда, когда они меня вспоминают», — объяснил он.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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