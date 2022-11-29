В МИД Канады вызвали посла РФ из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ в России
Посла РФ в Оттаве вызвали в МИД Канады из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ.
29 ноября РИА Новости сообщили, что МИД Канады вызвал посла России в Оттаве Олега Степанова для проведения разговора и выражения обеспокоенности принятым в России законом о запрете пропаганды ЛГБТ.
Со слов Степанова МИД страны не понравилась публикация об этом в официальном Twitter-аккаунте российской дипмиссии с подписью о том, что семья -это мужчина, женщина и дети и изображен перечеркнутый радужный флаг.
Он уточнил, что замглавы канадского МИД Санда Маккардел заявила, что правительство Канады считают принятие закона о запрете нетрадиционной пропаганды противоречащим правам человека, на что посол Степанов пояснил позицию России по этому вопросу, и заявил, что такая критика является вмешательством во внутренние дела России.
Опубликовано: Елена Калиновская
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