Старейший издатель словарей Merriam-Webster назвал самые часто запрашиваемые слова
В 2022 году самым популярным словом в поисковых системах мировой паутины стал термин "газлайтинг". Зафиксирован рост числа запросов на 1740%. Словарь Merriam-Webster представил еще 7 самых значимых слов.
Помимо "газлайтинга", который сегодня активно используют как в сфере психологии, так и в политическом контексте, известное издательство справочных пособий и словарей определило семь самых часто запрашиваемых в в интернете слов. Данные касаются 2022 года.
"Олигарх"
Запросы о значении этого слова возросли в этом году на 621%. Интерес был связан с введенными санкциями в отношении крупных бизнесменов РФ на фоне военных действий в Украине.
"Омикрон"
Так называется новый штамм коронавируса, выявленный в 2022 году.
"Кодифицировать"
Буквальное значение - "создавать код". Интерес к слову возник в контексте законодательной сферы, то есть в значении "издавать закон".
LGBTQIA
Эта аббревиатура означает объединение групп людей нетрадиционной сексуальной ориентации (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квиры, интерсексуалы, асексуальные/агендерные люди).
Sentient - "наделенный сознанием, разумный"
Люди проявили интерес к слову после громкого высказывания инженера Гугл о том, что искусственный интеллект LaMDA, созданный компанией, проявляет признаки собственного сознания.
"Суглинистая" (loamy)
Слово стало популярным после выхода браузерной игры-головоломки Wordle. Здесь используются редко встречающиеся слова, состоящие из 5 букв.
"Рейд"
Запросы на определение значения этого слова возросли после обысков, проведенных агентами ФБР в доме экс-главы США Дональда Трампа.
Что касается данных по прошлому году, сотрудники издательства словаря
Merriam-Webster назвали самым популярным словом термин "вакцина".
Опубликовано: Храмова Оксана
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