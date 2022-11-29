Старейший издатель словарей Merriam-Webster назвал самые часто запрашиваемые слова

В 2022 году самым популярным словом в поисковых системах мировой паутины стал термин "газлайтинг". Зафиксирован рост числа запросов на 1740%. Словарь Merriam-Webster представил еще 7 самых значимых слов.

Помимо "газлайтинга", который сегодня активно используют как в сфере психологии, так и в политическом контексте, известное издательство справочных пособий и словарей определило семь самых часто запрашиваемых в в интернете слов. Данные касаются 2022 года.

"Олигарх"

Запросы о значении этого слова возросли в этом году на 621%. Интерес был связан с введенными санкциями в отношении крупных бизнесменов РФ на фоне военных действий в Украине.

"Омикрон"

Так называется новый штамм коронавируса, выявленный в 2022 году.

"Кодифицировать"

Буквальное значение - "создавать код". Интерес к слову возник в контексте законодательной сферы, то есть в значении "издавать закон".

LGBTQIA

Эта аббревиатура означает объединение групп людей нетрадиционной сексуальной ориентации (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квиры, интерсексуалы, асексуальные/агендерные люди).

Sentient - "наделенный сознанием, разумный"

Люди проявили интерес к слову после громкого высказывания инженера Гугл о том, что искусственный интеллект LaMDA, созданный компанией, проявляет признаки собственного сознания.

"Суглинистая" (loamy)

Слово стало популярным после выхода браузерной игры-головоломки Wordle. Здесь используются редко встречающиеся слова, состоящие из 5 букв.

"Рейд"

Запросы на определение значения этого слова возросли после обысков, проведенных агентами ФБР в доме экс-главы США Дональда Трампа.

Что касается данных по прошлому году, сотрудники издательства словаря

Merriam-Webster назвали самым популярным словом термин "вакцина".