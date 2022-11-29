Итальянский генерал предложил НАТО новую страну для противостояния с РФ
Итальянский генерал Ианнуччи призвал НАТО вспомнить о регионе с растущим влиянием России.
29 ноября итальянская газете Repubblica сообщила, что итальянский генерал Джованни Ианнуччи заявил журналистам о том, что НАТО следует сосредоточиться на Ираке так, как это одна из самых сложных стран для НАТО, где с одной стороны, растет влияние Москвы и Тегерана, а с другой там располагается довольно ограниченный военный контингент альянса.
Американские войска вторглись в Ирак весной 2003 года, целью операции "Иракская свобода" было свержение режима Саддама Хусейна, которого Вашингтон обвинил в связях с международным терроризмом и владении химическим оружием, но в последствии это не подтвердилось.
Опубликовано: Елена Калиновская
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