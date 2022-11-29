Врач запретил вдове Юрия Шатунова слушать песни мужа

Светлана Шатунова объяснила это тем, что композиции в исполнении ушедшего из жизни певца ранят ее душу.

46-летняя вдова певца Юрия Шатунова Светлана рассказала Вокруг ТВ о том, какую песню из репертуара мужа считает любимой. Это - трек «А помнишь», вышедший в 2006 году.

Но при этом женщина призналась, что сейчас не слушает песен Юры, потому что это ранит ее психику. По словам Светланы, на этом также настоял ее врач.

«Врач запретил. Очень сильная боль утраты. Должно пройти время. Надеюсь, что оно и правда лечит», — призналась Светлана Шатунова.

Экс-солист «Ласкового мая» ушел из жизни в ночь на 23 июня. Причина смерти - обширный инфаркт. Незадолго до смерти Шатунов выиграл суд с продюсером группы "Ласковый май" Андреем Разиным, который ранее утверждал, что в 90-е автор композиций Сергей Кузнецов передал ему права на песни.

Сейчас продюсер продолжает бороться за возвращение прав на песни уже с наследниками Юрия Шатунова.