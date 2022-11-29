Пушилин заявил о скором освобождении Угледара
2022-11-29 11:25
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что город Угледар вскоре будет освобожден.
По его словам, на угледарском направлении противник пытается контратаковать и захватить Павловку.
Пушилин отметил, что потеря этого населенного пункта была болезненной для ВСУ.
Он рассказал, что освобождение Угледара позволит российским военным подвигаться на Север к Славянску и Краматорску.
Опубликовано: Светлана Репина
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