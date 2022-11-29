Пушилин заявил о скором освобождении Угледара

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что город Угледар вскоре будет освобожден.

По его словам, на угледарском направлении противник пытается контратаковать и захватить Павловку.

Пушилин отметил, что потеря этого населенного пункта была болезненной для ВСУ.

Он рассказал, что освобождение Угледара позволит российским военным подвигаться на Север к Славянску и Краматорску.