Лукашенко простился с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем
2022-11-29 11:28
Александр Лукашенко посетил церемонию прощания с безвременно ушедшим из жизни министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.
Во вторник, 29 ноября 2022 года, белорусское информационное агентство «БЕЛТА» сообщило, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко лично посетил церемонию прощания со скоропостижно скончавшимся главой белорусского внешнеполитического ведомства Владимиром Макеем в Доме офицеров в Минске.
Telegram-канал «Пул Первого» также рассказал о том, что белорусский лидер пришёл на прощание с Макеем, который занимал государственные должности более двадцати лет, пешком от Администрации Президента.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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