официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли сообщил в соцсети WeChat, что американский ракетный крейсер Chancellorsville вторгся в Южно-Китайское море.

По его словам, корабль вошел в эти воды без разрешения китайского правительства, что является серьезным нарушением безопасности и суверенитета КНР.

В ГОАК считают, что это указывает на стремление США к милитаризации Южно-Китайского моря и стремление к навигационной гегемонии.

Цзюньли отметил, что китайские военные организовали мероприятия для предупреждения Chancellorsville и его сопровождения, после чего корабль покинул воды Южно-Китайского моря.