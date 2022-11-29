Китай заявил о вторжении американского ракетного крейсера в Южно-Китайское море
2022-11-29 11:38
официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли сообщил в соцсети WeChat, что американский ракетный крейсер Chancellorsville вторгся в Южно-Китайское море.
По его словам, корабль вошел в эти воды без разрешения китайского правительства, что является серьезным нарушением безопасности и суверенитета КНР.
В ГОАК считают, что это указывает на стремление США к милитаризации Южно-Китайского моря и стремление к навигационной гегемонии.
Цзюньли отметил, что китайские военные организовали мероприятия для предупреждения Chancellorsville и его сопровождения, после чего корабль покинул воды Южно-Китайского моря.
Опубликовано: Светлана Репина
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