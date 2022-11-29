Пушилин заявил о скором освобождении города Угледар

Врио главы ДНР Денис Пушил заявил, что российские военные в ближайшее время освободят город Угледар.

29 ноября временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» анонсировал скорое освобождение очередного населенного пункта на территории Донбасса.

Пушилин утверждает, что служащие российской армии в скором времени освободят от гнёта киевского режима город Угледар, что позволит союзным силам выйти на Краматорск и Славянск.