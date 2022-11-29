Кулеба: Украина проиграет России, если НАТО не начнёт наращивать военное производство
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО начать наращивать военное производство, чтобы Украина не проиграла России.
29 ноября глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своём интервью американскому изданию Politico заявил, что если страны-участницы Североатлантического альянса не начнут наращивать военное производство, Украина не сможет победить Россию из-за нехватки средств противовоздушной обороны, танков и производственных линий.
Кулеба также утверждает, что «в мире есть страны, которые имеют то, что нужно Украине, но не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим причинам», снижая и без того минимальные шансы на успех украинской стороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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