В Кремль сообщили условия для начала переговоров с Украиной

Песков сообщил, что для начала переговоров у Киева должны быть политическая воля и готовность обсуждать требования России.

29 ноября РИА новости сообщили, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что для начала переговоров между Россией и Украиной, у Киева должна быть политическая воля и готовность обсуждать те требования России, которые уже хорошо известны.

Песков утверждает, что в настоящее время никакие переговоры невозможны, потому что украинская сторона их абсолютно отвергает и поэтому спецоперация продолжается.

Ранее Ватикан выразил готовность предоставить Москве и Киеву площадку для переговоров, на что Песков ответил, что Москва осведомлена об аналогичных предложениях целого ряда стран и такую политическую волю приветствует, однако в нынешней ситуации Киев в этом не заинтересован.