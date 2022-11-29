В Кремль сообщили условия для начала переговоров с Украиной
Песков сообщил, что для начала переговоров у Киева должны быть политическая воля и готовность обсуждать требования России.
29 ноября РИА новости сообщили, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что для начала переговоров между Россией и Украиной, у Киева должна быть политическая воля и готовность обсуждать те требования России, которые уже хорошо известны.
Песков утверждает, что в настоящее время никакие переговоры невозможны, потому что украинская сторона их абсолютно отвергает и поэтому спецоперация продолжается.
Ранее Ватикан выразил готовность предоставить Москве и Киеву площадку для переговоров, на что Песков ответил, что Москва осведомлена об аналогичных предложениях целого ряда стран и такую политическую волю приветствует, однако в нынешней ситуации Киев в этом не заинтересован.
Опубликовано: Елена Калиновская
CNN: власти Ирана грозят футболистам национальной сборной расправой над близкими перед игрой с США на ЧМ-2022
В Минобороны Польши заявили о крайне высокой вероятности участия страны в войне
Бобков: Украина как государство не переживет предстоящую зиму
НПО: В ходе подавления протестов в Иране погибли по меньшей мере 448 человек
Кудрин заявил, что увольняется с должности главы Счетной палаты, чтобы заняться реализацией «частных инициатив»