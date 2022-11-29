Sky News: британцы боятся остаться без рождественского ужина из-за роста цен

Две трети граждан Великобритании боятся остаться без ужина на Рождество из-за роста цен на продукты питания в стране.

29 ноября британский телеканал Sky News сообщил, что согласно данным социологического опроса, 38% британцев, скорее всего, пропустят рождественский ужин из-за небывало высоких цен на продукты питания в Соединённом Королевстве.

Также 14% респондентов заявили о том, что не смогут купить подарки своим детям на грядущее Рождество, а 18% опрошенных британцев надеются провести праздник в социальных центрах, чтобы просто погреться.