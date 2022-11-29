Кларк: Путин может вынудить Украину пойти на перемирие, и это будет его победой

Как заявил бывший командующий войсками Североатлантического альянса в Европе Уэсли Кларк, запрос властей Украины на прекращение огня или даже перемирие станет промежуточной победой российского лидера Владимира Путина в специальной военной операции.

Эти слова бывшего высокопоставленного военачальника прозвучали в ходе телевизионного эфира на канале CNN. Как заявил Кларк, президент России намерен вынудить Киев к запросу перемирия. Если российская армия сможет оттеснить позиции украинских вооруженных сил до прихода подкрепления из Херсона, чтобы заставить власти Украины запросить передышку или прекращение огня — Путин победит.

Кларк отметил, что в настоящее время армия России располагает всеми необходимыми силами и средствами для нанесения Украине существенного урона. Как подчеркнул экс-глава войск НАТО в Европе, Россия и сегодня в состоянии производить достаточное количество ракет и поддерживать подобный темп наступления еще несколько недель и более.