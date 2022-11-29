Специалист объяснила, разрушается ли головной мозг при заболевании менингитом

Терапевт Надежда Чернышева в интервью «Вечерней Москве» разрушила миф о необратимых изменениях при менингите.

Самое распространенное мнение у людей то, что это заболевание неизбежно вызывает разрушение головного мозга и ведет к умственной неполноценности.

«При менингите заболевание затрагивает только оболочки мозга, а мозговое вещество остаётся нетронутым. Поэтому никаких последствий для умственных способностей и памяти быть не может. Это вполне излечимое заболевание без последствий. Конечно, если недуг был выявлен на ранних стадиях», — рассказала Чернышева.

Кроме того, менингит является группой заболеваний. Он бывает вирусным, бактериальным и вторичным.

Наиболее распространен менингококковый, возникающий в результате осложнений после гриппа. Крайне важно вовремя обратиться к врачу.

«Не ошибочно лишь мнение, что болезнь эта довольно серьёзная и требует наискорейшего помещения в стационар. Чем больше упущено времени от начала заболевания до начала лечения, тем тяжелее последствия», — подчеркнула врач.

При диагностике менингита используется спинномозговая пункция. Но врач уточняет, что не стоит бояться.

Процедура не опасна и позволяет поставить точный своевременный диагноз, увеличивает шансы на оперативное и компетентное лечение.