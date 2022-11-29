Вдова Шатунова Светлана сообщила, что песни мужа ей запретил слушать врач

Вдова певца Юрия Шатунова Светлана объяснила, по какой причине не слушает песни покойного супруга.

Вдова вокалиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова Светлана пояснила, по какой причине не слушает песни покойного.

Жена музыканта до сих пор не оправилась от его смерти. Она рассказала в интервью "АиФ", что временно отказалась от композиций возлюбленного.

Светлане запретил это делать врач, чтобы не бередить раны. Боль утраты настолько сильная, что любое напоминание о Юрие, ухудшает душевное состояние вдовы.