В России могут перестать выдавать паспорта из-за санкций
В МВД РФ заявили, что россияне могут остаться без паспортов из-за дефицита матричных принтеров.
29 ноября начальник Департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД РФ Юрий Войнов заявил о том, что граждане России могут столкнуться с проблемами в получении паспортов из-за прекращения поставок матричных принтеров, имеющиеся запасы которых иссякнут через год.
Войнов уточнил, что «матричные принтеры, так исторически сложилось, в России не производятся», а из-за введённых антироссийских санкционных ограничений МВД «теоретически даже не может купить новые», однако ведомство готово приобретать их у отечественных производителей, если они смогут запустить их производство.
Опубликовано: Диана Мудреченко
CNN: власти Ирана грозят футболистам национальной сборной расправой над близкими перед игрой с США на ЧМ-2022
В Минобороны Польши заявили о крайне высокой вероятности участия страны в войне
Бобков: Украина как государство не переживет предстоящую зиму
НПО: В ходе подавления протестов в Иране погибли по меньшей мере 448 человек
Кудрин заявил, что увольняется с должности главы Счетной палаты, чтобы заняться реализацией «частных инициатив»