В России могут перестать выдавать паспорта из-за санкций

В МВД РФ заявили, что россияне могут остаться без паспортов из-за дефицита матричных принтеров.

29 ноября начальник Департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД РФ Юрий Войнов заявил о том, что граждане России могут столкнуться с проблемами в получении паспортов из-за прекращения поставок матричных принтеров, имеющиеся запасы которых иссякнут через год.

Войнов уточнил, что «матричные принтеры, так исторически сложилось, в России не производятся», а из-за введённых антироссийских санкционных ограничений МВД «теоретически даже не может купить новые», однако ведомство готово приобретать их у отечественных производителей, если они смогут запустить их производство.