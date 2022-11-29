Российская телеведущая Регина Тодоренко похвасталась шикарной фигурой после родов
Новоиспеченная мама поделилась с подписчиками в соцсетях фото в нижнем белье. Фигура Тодоренко выглядит более, чем хорошо, а ведь она родила всего 4 месяца назад.
Телеведущая, актриса, певица в одном лице - Регина Тодоренко показала себя в открытом белом комплекте, включающем топ на бретельках и трусики.
На фото она предстала с распущенными волосами, убранными назад.
Звездная мамочка, явно довольная собой, красноречиво подписала свою публикацию:
«Эта девушка родила четыре месяца назад. И сегодня я собой горжусь!»
Регина Тодоренко родила своего второго ребенка этим летом. Недавно она разместила на своей странице в Инстаграмме счастливое семейное фото - с мужем, известным певцом Владом
Топаловым и новорожденным сыном. Мальчика назвали необычным и звучным именем - Мир.
Чуть ранее, 23 ноября, телезвезда появилась на премии OK! Awards «Больше чем звезды» 2022 в оригинальном наряде.
Это было асимметричное короткое платье нежно-розового оттенка с удлиненным шлейфом и бантом на плече, в дополнение певица надела черные колготки и туфли на каблуке с острыми носами.
Стиль телеведущей ее почитатели не одобрили и оставили негативные отзывы в комментариях.
Опубликовано: Храмова Оксана
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