Российская телеведущая Регина Тодоренко похвасталась шикарной фигурой после родов

Новоиспеченная мама поделилась с подписчиками в соцсетях фото в нижнем белье. Фигура Тодоренко выглядит более, чем хорошо, а ведь она родила всего 4 месяца назад.

Телеведущая, актриса, певица в одном лице - Регина Тодоренко показала себя в открытом белом комплекте, включающем топ на бретельках и трусики.

На фото она предстала с распущенными волосами, убранными назад.

Звездная мамочка, явно довольная собой, красноречиво подписала свою публикацию:

«Эта девушка родила четыре месяца назад. И сегодня я собой горжусь!»

Регина Тодоренко родила своего второго ребенка этим летом. Недавно она разместила на своей странице в Инстаграмме счастливое семейное фото - с мужем, известным певцом Владом

Топаловым и новорожденным сыном. Мальчика назвали необычным и звучным именем - Мир.

Чуть ранее, 23 ноября, телезвезда появилась на премии OK! Awards «Больше чем звезды» 2022 в оригинальном наряде.

Это было асимметричное короткое платье нежно-розового оттенка с удлиненным шлейфом и бантом на плече, в дополнение певица надела черные колготки и туфли на каблуке с острыми носами.

Стиль телеведущей ее почитатели не одобрили и оставили негативные отзывы в комментариях.