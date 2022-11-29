Джейк Флинт скончался через несколько часов после своей свадьбы
2022-11-29 13:30
Певец и автор песен из Оклахомы Джейк Флинт и его невеста Бренда, похоже, не позволили дождливой погоде испортить их настроение, когда они обменялись клятвами в субботу в отдаленной усадьбе между Клэрмором и Овассо.
Шок и горе были очевидны в музыкальном сообществе Оклахомы в понедельник, когда распространилась информация о внезапной смерти Флинта в возрасте 37 лет.
Его давний публицист Клиф Дойл подтвердил The Oklahoman, что певец и автор песен Red Dirt умер во сне после своей свадьбы в субботу.
Причина смерти пока не установлена.
Опубликовано: Марат Беглов
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