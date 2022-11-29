Как утверждают косметологи, акне в зрелом возрасте появляется из-за гармональных сбоев или плохого ухода за кожей
Об этом рассказала косметолог, главный врач центра эстетики и косметологии "Баллирано" Татьяна Баллирано.
Проблемами с акне страдают не только подростки, но и немало людей старшего возраста. Причина кроется в генетической предрасположенности и неправильной гигиене кожного покрова.
«Во-первых, это просто генетическая предрасположенность, очень часто встречается. Второе — банальное неочищение кожи, когда загрязняются поры, присоединяется вторичная инфекция, появляется воспаление. И, как ни странно, при гиперочищении [появляется акне], когда используют эксфолианты, какие-то пилинги. Иногда до двух-трёх раз в день», — отметила Баллирано.
Чрезмерное увлечение солнечными ваннами и солярием таже может вызвать акне.
Под влиянием ультрафиолета происходит высушивание верхних слоёв кожи, она теряет эластичность и становится подвержена появлению различных высыпаний.
Акне у женщин может возникать из-за гормонального сбоя. Это относится к нарушению менструального цикла, отмены приема оральных контрацептивов.
В таком случае, акне достаточно сложно вылечить.
Проблемы с ЖКТ, надпочечниками или печенью нередко вызывают акне в зрелом возрасте. Также как питание фастфудом и другими малополезными продуктами.
Опубликовано: Храмова Оксана
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