Как утверждают косметологи, акне в зрелом возрасте появляется из-за гармональных сбоев или плохого ухода за кожей

Об этом рассказала косметолог, главный врач центра эстетики и косметологии "Баллирано" Татьяна Баллирано.

Проблемами с акне страдают не только подростки, но и немало людей старшего возраста. Причина кроется в генетической предрасположенности и неправильной гигиене кожного покрова.

«Во-первых, это просто генетическая предрасположенность, очень часто встречается. Второе — банальное неочищение кожи, когда загрязняются поры, присоединяется вторичная инфекция, появляется воспаление. И, как ни странно, при гиперочищении [появляется акне], когда используют эксфолианты, какие-то пилинги. Иногда до двух-трёх раз в день», — отметила Баллирано.

Чрезмерное увлечение солнечными ваннами и солярием таже может вызвать акне.

Под влиянием ультрафиолета происходит высушивание верхних слоёв кожи, она теряет эластичность и становится подвержена появлению различных высыпаний.

Акне у женщин может возникать из-за гормонального сбоя. Это относится к нарушению менструального цикла, отмены приема оральных контрацептивов.

В таком случае, акне достаточно сложно вылечить.

Проблемы с ЖКТ, надпочечниками или печенью нередко вызывают акне в зрелом возрасте. Также как питание фастфудом и другими малополезными продуктами.