Словакия передала Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1

Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь сообщил о передаче Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1.

Во вторник, 29 ноября 2022 года, глава Министерства обороны Словакии Ярослав Надь в личном аккаунте Twitter заявил о том, что Братислава передала Киеву 30 боевых машин пехоты БМП-1 на основании соглашения о круговом обмене с Берлином.

Словакия взамен отправленных Украины 30 БМП-1 получит от Германии 5 боевых танков Leopard 2 A4, включая запчасти и боеприпасы к ним, а также служащие Вооружённых сил Словацкой Республики пройдут обучение в бундесвере.