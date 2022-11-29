Словакия передала Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1
2022-11-29 13:32
Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь сообщил о передаче Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1.
Во вторник, 29 ноября 2022 года, глава Министерства обороны Словакии Ярослав Надь в личном аккаунте Twitter заявил о том, что Братислава передала Киеву 30 боевых машин пехоты БМП-1 на основании соглашения о круговом обмене с Берлином.
Словакия взамен отправленных Украины 30 БМП-1 получит от Германии 5 боевых танков Leopard 2 A4, включая запчасти и боеприпасы к ним, а также служащие Вооружённых сил Словацкой Республики пройдут обучение в бундесвере.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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