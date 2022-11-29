Столтенберг призвал НАТО увеличить помощь Украине на фоне обстрелов со стороны РФ

Глава НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса увеличить объемы помощи Украине.

Генеральный секретарь североатлантического альянса высказался об объемах помощи Вооруженным силам Украины.

Столтенберг заявил, что на фоне ракетных ударов РФ по объектам критической инфраструктуры Украины необходимо усиливать помощь Киеву.

"Урон от ракетных ударов по Украине колоссальный, НАТО намерено мобилизовать дополнительную помощь Украине", — сказал Столтенберг.