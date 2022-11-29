Рождаемость в Японии достигла нового минимума из-за сокращения и старения населения

Число детей, родившихся в Японии в этом году, ниже рекордно низкого уровня прошлого года, что высокопоставленный представитель правительства назвал “критической ситуацией”.

Главный секретарь Кабинета министров Хирокадзу Мацуно пообещал комплексные меры по поощрению большего числа браков и рождений.

По его словам, общее число 599 636 японцев, родившихся в январе-сентябре, было на 4,9% ниже прошлогоднего показателя, что говорит о том, что число рождений за весь 2022 год может упасть ниже прошлогоднего рекордно низкого уровня в 811 000 младенцев.

Япония является третьей по величине экономикой в мире, но стоимость жизни высока, а рост заработной платы был медленным. Консервативное правительство отстало в том, чтобы сделать общество более инклюзивным для детей, женщин и меньшинств.

До сих пор усилия правительства по стимулированию людей рожать больше детей имели ограниченный эффект, несмотря на выплаты субсидий на беременность, роды и уход за ребенком.

“Темпы еще медленнее , чем в прошлом году ... Я понимаю, что это критическая ситуация ”, - сказал Мацуно.

Многие молодые японцы отказываются вступать в брак или заводить семьи, обескураженные мрачными перспективами трудоустройства, обременительными поездками на работу и корпоративной культурой, несовместимой с работой обоих родителей.