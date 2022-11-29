Две гигантские панды становятся вирусными за предсказание матчей чемпионата мира 2022 года в Катаре
Две гигантские панды в Катаре стали вирусными за предсказание победителей матчей чемпионата мира по футболу 2022 года.
Турайя и Сухайл прибыли в Доху, Катар, после того, как ранее в этом месяце покинули базу Китайского центра сохранения и исследования гигантских панд Яан в провинции Сычуань, сообщает South China Morning Post .
Перед матчем открытия между хозяевами Катаром и Эквадором короткое видео показывает, как одно из животных в Доме панд в парке Аль-Хор обнюхивает флаги каждой страны на стеклянной стене, прежде чем положить лапы на один из них.
Панды точно предсказали победу Эквадора.
Турайе и Сухайлу снова было поручено предсказать матч между Германией и Японией два дня спустя.
Одна из панд, не колеблясь, положила лапы на японский национальный флаг. Япония победила Германию со счетом 2-1.
Точность панд закончилась, когда они предсказали, что Уругвай победит Южную Корею в прошлый четверг. Игра закончилась вничью.
Опубликовано: Антон Райт
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