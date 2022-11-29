Две гигантские панды становятся вирусными за предсказание матчей чемпионата мира 2022 года в Катаре

Две гигантские панды в Катаре стали вирусными за предсказание победителей матчей чемпионата мира по футболу 2022 года.

Турайя и Сухайл прибыли в Доху, Катар, после того, как ранее в этом месяце покинули базу Китайского центра сохранения и исследования гигантских панд Яан в провинции Сычуань, сообщает South China Morning Post .

Перед матчем открытия между хозяевами Катаром и Эквадором короткое видео показывает, как одно из животных в Доме панд в парке Аль-Хор обнюхивает флаги каждой страны на стеклянной стене, прежде чем положить лапы на один из них.

Панды точно предсказали победу Эквадора.

Турайе и Сухайлу снова было поручено предсказать матч между Германией и Японией два дня спустя.

Одна из панд, не колеблясь, положила лапы на японский национальный флаг. Япония победила Германию со счетом 2-1.

Точность панд закончилась, когда они предсказали, что Уругвай победит Южную Корею в прошлый четверг. Игра закончилась вничью.