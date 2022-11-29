Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид скрывают свои отношения
48-летний обладатель премии "Оскар" и 27-летняя супермодель были сфотографированы папарацци 19 ноября, когда они покидали ужин в Cipriani и закрывали лица, когда охранники выводили их из ресторана.
Скрывают свои отношения, поскольку замечена пара, закрывающая лица после свидания.
Дуэт также ужинал с венчурным капиталистом Виви Нево, близким другом актера "Титаника".
Несколько дней спустя источник якобы сообщил Entertainment Tonight, что семья модели одобряет Ди Каприо, особо упомянув ее сестру Беллу и мать Иоланду.
“Белла и Иоланда считают Лео невероятно талантливым и, конечно, поддерживают их отношения”, - сказал инсайдер, добавив, что “они просто хотят, чтобы Джиджи была счастлива, поддерживали ее и помогали ей быть отличной мамой” для ее 2-летней дочери Кая, которую она делит с бывшим Зейном Маликом.
Опубликовано: Антон Райт
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