Офтальмолог рассказала, какие признаки говорят об отслоении сетчатки глаза
«Мушки» и пелена перед глазами предвестники потери зрения, утверждает руководитель Центра офтальмологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке, кандидат медицинских наук Евгения Крупина.
Отслоение сетчатки глаза коварно тем, что человек в большинстве случаев не испытывает при этом боли или дискомфорта.
Первые симптомы могут возникнуть еще до начала процесса отслаивания. Процесс может быть внезапным и лишить зрения в течение нескольких дней или часов.
«Самые распространённые симптомы — снижение остроты зрения, мелькание «мушек», «искр», «вспышек», «молний» и так далее, изменение поля зрения (появление «занавески»), пелена перед глазами. Отслойка сетчатки не проходит самостоятельно. Чтобы избежать потери зрения и серьёзных осложнений, необходимо обратиться к врачу при первых симптомах», — отметила Евгения Крупина.
При малейшем подозрении на отслойку сетчатки глаза необходимо экстренно пройти тщательное обследование у офтальмолога.
Таким образом, можно вовремя обнаружить патологию и сохранить зрение.
Проблема решается с помощью оперативного хирургического вмешательства. Чем раньше будет проведена операция по устранению разрыва сетчатки, тем выше шансы избежать слепоты.
Опубликовано: Храмова Оксана
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