CGN выходит из проекта, Лондон и EDF инвестируют по 800 млн долларов каждый

Соединенное Королевство делает развитие атома приоритетом своей энергетической стратегии, сообщает AFP во вторник, 29 ноября.

Лондон подтвердил выход китайской CGN из проекта атомной электростанции Sizewell C и вложит в него около 700 миллионов фунтов стерлингов, включая долю CGN, согласно пресс-релизу британского правительства.

Французская энергетическая компания, главный подрядчик проекта, выделяет на него эквивалентную сумму и будет владеть 50-процентной долей в новой финансовой структуре наравне с Лондоном, сообщила генеральный директор EDF Симона Росси.