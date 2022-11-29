CGN выходит из проекта, Лондон и EDF инвестируют по 800 млн долларов каждый
2022-11-29 14:18
Соединенное Королевство делает развитие атома приоритетом своей энергетической стратегии, сообщает AFP во вторник, 29 ноября.
Лондон подтвердил выход китайской CGN из проекта атомной электростанции Sizewell C и вложит в него около 700 миллионов фунтов стерлингов, включая долю CGN, согласно пресс-релизу британского правительства.
Французская энергетическая компания, главный подрядчик проекта, выделяет на него эквивалентную сумму и будет владеть 50-процентной долей в новой финансовой структуре наравне с Лондоном, сообщила генеральный директор EDF Симона Росси.
Опубликовано: Тарас Медведев
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