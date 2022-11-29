Tesla готовит обновленную модель 3 с проектом "Highland"
Tesla разрабатывает обновленную версию Model 3, поскольку ведущий производитель электромобилей стремится сократить производственные затраты и повысить привлекательность электрического седана пятилетней давности.
Ранее не сообщавшийся редизайн связан с тем, что электрический седан сталкивается с возросшей конкуренцией со стороны таких моделей, как китайские BYD, Hyundai и грядущих выпусков других крупных автопроизводителей.
Модернизация седана с батарейным питанием, которая также может включать некоторые изменения в экстерьере Model 3 и характеристиках трансмиссии, будет запущена в производство на заводе Tesla в Шанхае и заводе компании во Фримонте, штат Калифорния, сообщили два источника.
По их словам, шанхайская гигафабрика Tesla запустит переработанную модель 3 в производство в третьем квартале 2023 года.
Опубликовано: Антон Райт
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