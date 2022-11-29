ВС РФ продолжают активное наступление на Донецком направлении

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что служащие ВС РФ продолжают активное наступление на Донецком участке фронта.

29 ноября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил об успешном продолжении наступательных действий российской армии на Донецком направлении в ходе спецоперации.

Конашенков уточнил, что за прошедшие сутки на данном участке фронта российские солдаты уничтожили ста единиц живой силы, а также один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей ВСУ.