ВС РФ продолжают активное наступление на Донецком направлении
2022-11-29 14:27
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что служащие ВС РФ продолжают активное наступление на Донецком участке фронта.
29 ноября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил об успешном продолжении наступательных действий российской армии на Донецком направлении в ходе спецоперации.
Конашенков уточнил, что за прошедшие сутки на данном участке фронта российские солдаты уничтожили ста единиц живой силы, а также один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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