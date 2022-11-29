Дуа Липа получила гражданство Албании

Президент Албании в воскресенье предоставил гражданство британской поп-звезде албанского происхождения Дуа Липе

По его словам, артистка сыграла важную роль в распространении славы албанцев на международном уровне благодаря своей музыке.

Президент Байрам Бегадж сказал, что Липа получила гражданство в преддверии 110-й годовщины независимости Албании от Османской империи.

Бегай сказал, что считает для себя честью сделать это, потому что Липа прославила албанцев во всем мире.

“Я тоже буду албанкой с документами”, - сказала Липа перед принесением присяги на гражданство в мэрии Тираны.

Липа родилась в Лондоне в 1995 году в семье албанских родителей-иммигрантов Анесы и Дукаджина Липы из Косово.

Липа, которая начала петь в пять лет, находилась под музыкальным влиянием своего отца, бывшего певца и гитариста рок-группы.

Она начала выкладывать свои песни на YouTube, когда ей было 14 лет. Ее первый дебютный студийный альбом был выпущен в 2017 году. В 2019 году она получила премию "Грэмми" за лучшую новую исполнительницу.