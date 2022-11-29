Блинкен: НАТО будет усиливать своё присутствие от Чёрного до Балтийского моря

Госсекретарь США Энтони Блинке заявил, что блок НАТО будет усиливать своё военное присутствие от Чёрного до Балтийского моря.

29 ноября государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску в Бухаресте заявил о том, что НАТО будет усиливать присутствие в Восточной Европе – от Чёрного моря до стран Балтии.

Блинке также отметил, что Черноморский регион имеет стратегическое значение для Североатлантического альянса, ввиду чего «мы постоянно работаем друг с другом, а также с НАТО» для усиления своего военного присутствия.