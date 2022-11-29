Блинкен: НАТО будет усиливать своё присутствие от Чёрного до Балтийского моря
2022-11-29 14:36
Госсекретарь США Энтони Блинке заявил, что блок НАТО будет усиливать своё военное присутствие от Чёрного до Балтийского моря.
29 ноября государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску в Бухаресте заявил о том, что НАТО будет усиливать присутствие в Восточной Европе – от Чёрного моря до стран Балтии.
Блинке также отметил, что Черноморский регион имеет стратегическое значение для Североатлантического альянса, ввиду чего «мы постоянно работаем друг с другом, а также с НАТО» для усиления своего военного присутствия.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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